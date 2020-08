Covid, sette i nuovi positivi nelle Marche

Bollettino consueto del Gores sui casi positivi al tampone del Covid nella nostra regione.

Sono 7 i casi positivi al coronavirus su 996 tamponi effettuati nel percorso nuove diagnosi nelle ultime 24ore nelle Marche.

Lo rende noto il Gores. Due casi sono stati registrati in provincia di Macerata, uno in provincia di Ascoli Piceno, uno in provincia di Ancona, uno in provincia di Pesaro Urbino e due da fuori regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.640 tamponi: 996 nel percorso nuove diagnosi e 644 nel percorso guariti.

E’ stato segnalato un caso di Covid in uno Chalet della struttura Tucano Beach, lo staff si è sottoposto ai test anti Covid, così come i clienti che la sera del 14 agosto hanno partecipato alla cena della persona trovata positiva.