Covid, situazione nelle Marche: raggiunto il picco, vicina fase di discesa

I dati della situazione del Covid nelle Marche evidenziano come sia stato raggiunto il picco ed un vicino miglioramento della situazione pandemica.

Nell’ultima giornata balzo di ricoveri nelle Marche: +24 portano il totale a 384. I degenti in Terapia intensiva sono 62 (+3), 76 in Semintensiva (+1) e 246 nei reparti non intensivi (+20. Con queste variazioni la saturazione di pazienti Covid nelle Terapia intensive sale a 24,2% (256 i posti letto complessivi) e in Area Medica al 31,4% (322 ricoverati su 1.027 posti letto). I contagi in 24ore sono stati 1.753 (dato sempre più basso dopo il fine settimana) con incidenza su 100mila abitanti in calo a 2.426,30 rispetto a 2.460,56 di ieri.

Le vittime correlate al Covid salgono a 3.423; sei le persone decedute in un giorno: due nel Fermano (un 87enne di Montegiorgio e una 95enne di Fermo), due nel Pesarese (un 76enne e una 82enne di Pesaro), un 81enne di Grottammare (Ascoli Piceno) e un 95enne di Potenza Picena (Macerata). Il totale di vittime nella regione sale a 3.423. Il totale dei positivi (isolati più ricoverati) si porta a 26.950 (+19) mentre gli isolamenti domiciliari sono 62.119 (-2002) e i guariti/dimessi sono 230.456 (+1.735). Gli ospiti di strutture territoriali sono 226 e le persone i osservazione nei pronto soccorso sono 51.

Il picco epidemico nelle Marche, secondo l’analisi previsionale, è stato raggiunto nell’ultima settimana di gennaio, con una successiva fase di ‘plateau’.