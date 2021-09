Covid, sono 169 i nuovi tamponi positivi nelle Marche

Situazione stazionaria quella del Covid nella nostra regione con numeri stabili per quanto riguarda i nuovi positivi.

Sono 169 i positivi al covid rilevati nelle Marche nell’ultima giornata con un tasso di incidenza del 79,39 su 100mila abitanti, e una positività del 10,5% su su 1.611 tamponi del percorso diagnostico screening. I ricoverati salgono a 87 (+8 su ieri), e i dati del Servizio salute indicano che c’è stato un decesso, quello di un 68enne di Grottazzolina, morto nell’ospedale di Torrette di Ancona, affetto da patologie pregresse, che fa salire il totale a 3.048.

Sono 3.277 i tamponi analizzati complessivamente, di cui 1.666 quelli del percorso guariti. I soggetti sintomatici sono 29, mentre per 36 casi sono in corso approfondimenti epidemiologici.

Il numero più altro di casi, 52, nella provincia di Pesaro Urbino, seguita da Macerata con 50, Ancona con 35, Ascoli Piceno con 15, Fermo con 10 e ci sono 7 casi fuori regione.

Degli 87 ricoverati, 19 (-1) sono in terapia intensiva, 20 (+5) in semi intensiva, 48 (+4 ) in aree non intensive. nelle ultime 24 ore c’è stato un dimesso, sono 11 le persone nei pronto soccorso, 42 gli ospiti di strutture domiciliari. In calo i positivi alla data di oggi, scesi da 3.496 a 3.419, di cui 3.330 in isolamento domiciliare