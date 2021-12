Covid, sono 474 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore nelle Marche

Continua a rimanere alta l’incidenza del Covid nella nostra regione con un numero cospicuo di nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore.

Sono 474 i positivi al covid rilevati nell’ultima giornata nelle Marche, con un tasso di incidenza cumulativo che risale a 193,48, su 100mila abitanti.

Secondo i dati dell’Ossrevatorio Epidemiologico regionale, attualmente nelle terapie intensive il 74% dei pazienti non è vaccinato, il 26 dei degenti è vaccinato, nell’area media il 59% dei pazienti non è vaccinato, il 41% lo è anche con 2 o 3 dosi.

IL cintagio si doffonde maggiormente nella fascia di età 45-59 anni (113 casi), seguita da quella 25-44 con 105. Sono 58 i casi tra i bambini 6-10 anni, cioè gli alunni della scuole elementari, mentre le fasce di età tra 11 anni e 18 anni ne totalizzano 68. Tra i 60-69enni ci sono 38 casi, 30 tra i 70-79enni, 15 tra gli 80-89enni, 3 tra i 90enni e oltre.

La provincia con il maggior numero di casi, 126, è quella di Pesaro Urbino, seguita da Ancona con 118, Ascoli Piceno con 78, Macerata con 75, Fermo con 56, oltre a 21 casi fuori regione. I 474 nuovi casi rappresentano una positività del 12% su 3.390 tamponi del percorso diagnostico screening (6.876 il numero complessivo dei tamponi analizzati, oltre a 2.124 test antigenici). I soggetti sintomatici sono 107, i contatti domestici 145, i contatti stretti con postivi 134, i positivi in setting scolastico/formativo sono 9, mentre sono 66 i casi in fase di approfondimento epidemiologico. Dal 22 novembre si sono prenotati per la terza dose in 169.12