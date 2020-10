Covid, sono i tre morti nelle ultime 24 ore nelle Marche

Ancora impennata nel numero di tamponi positivi, dei ricoveri e dei decessi causati dal Covid nella nostra regione.

Tre morti correlati al Covid-19 nell’ultima giornata nelle Marche: il bilancio regionale delle vittime sale così a 995 dall’inizio della pandemia da coronavirus. Lo comunica il servizio Sanità della Regione Marche. Nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale regionale di Torrette di Ancona sono deceduti un 71enne con patologie pregresse, residente ad Arquata del Tronto, centro terremotato dell’Ascolano; e un 93enne di Jesi (Ancona), anche lui con altre malattie preesistenti. All’ospedale di Fermo, invece, è morto un 80enne, con patologie pregresse, residente a Casalgrande (Reggio Emilia).

Dopo l’impennata di ricoveri di ieri (+13), sale ancora il numero di degenti per Covid-19 nelle Marche: sono passati da 83 a 87. Restano dieci i pazienti in Terapia intensiva: ad Ancona (da 4 a 3), San Benedetto del Tronto (3) e Marche Nord (da 3 a 4); un altro è in semintensiva a Marche Nord. Lo rende noto il Servizio sanità della Regione.