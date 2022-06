Covid, sono oltre mille i nuovi positivi nella nostra regione

Impennata di casi Covid nell’ultima giornata nelle Marche: 1.388 positivi rilevati in 24ore fanno salire ancora l’incidenza da 341,51, di ieri, a 373,07.

Due ricoverati in più nell’ultima giornata (ora sono 77) di cui quattro in Terapia intensiva, cinque in Semintensiva (invariati) e 68 in reparti non intensivi (+2).

In un giorno si sono registrati due decessi e il totale regionale di vittime sale a 3.928. I dati emergono dell’aggiornamento pubblicato dalla Regione

Nel quadro dei ricoveri la percentuale di occupazione di pazienti Covid resta all’1,7% in Terapia intensiva su un totale di 230 posti letto mentre aumenta al 7,4% in Area medica (73 su 983 posti letto). Ci sono poi otto persone in osservazione nei pronto soccorso e 16 ospiti di strutture territoriali (post critici). Impennata anche degli isolamenti domiciliari che si attestano a 7.843 (+513) di cui però solo 134 con sintomi.