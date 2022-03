Covid, sono quattro le persone morte nelle ultime 24 ore nelle Marche

Consueto bollettino che fotografa la situazione pandemica nella nostra regione con quattro morti contate nell’ultima giornata.

Quattro persone decedute nelle Marche con Covid-19 e patologie pregresse nelle ultime 24ore: tre erano del Maceratese (un 85enne di Montecassiano, una 90enne di Cingoli e una 92enne di Macerata) e un 89enne di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Il totale regionale di vittime sale a 3.691.

Lo comunica la Regione. Nell’ultima giornata il numero di ricoveri è rimasto invariato a 238 (33 persone dimesse) e si sono rilevati 2.349 positivi con incidenza in calo, per il terzo giorno consecutivo, a 1.149,06.

Il totale dei positivi è sceso a 17.192 (-267) in 24ore e gli isolamenti domiciliare 27.832 (-124) mentre i guariti/dimessi raggiungono i 358.945 (+2.612). Gli ospiti di strutture territoriali sono 131 e 35 le persone in osservazione nei pronto soccorso (tecnicamente non sono ricompresi nei ricoverati).