Covid, stabili i ricoveri nelle Marche

Risulta stabile il quadro dei contagi, ricoveri e decessi per Covid nella nostra regione.

Nelle ultime 24ore è rimasto stabile il quadro dei ricoveri per coronavirus nelle Marche: restano 11 tutti in reparti non intensivi di Malattie infettive, di cui due a Fermo, tre ad Ancona e sei a Marche Nord. Lo comunica il Gores. Nessun decesso registrato. I guariti salgono da 5.804 a 5.811.

Nell’ultima giornata è diminuito il numero dei positivi in isolamento domiciliare (da 154 a 151) mentre è salito quello delle persone isolate in casa per meri contatti con contagiati (da 1.324 a 1.399; 160 hanno sintomi e 48 sono operatori sanitari). Rimangono due anche gli ospiti di strutture territoriali (Rsa Campofilone). In totale nella regione i contagiati da inizio epidemia sono 6.960 e i morti 987.