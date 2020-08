Covid, tornano a scendere i ricoveri nelle Marche

Torna a scendere il numero dei ricoveri per Covid nella nostra regione dopo alcuni giorni di aumento.

Due ricoverati in meno per coronavirus nelle Marche, uno in Malattie infettive ad Ancona, un altro a Marche Nord nelle ultime 24ore. Continua la discesa del numero di degenti nella regione: sono passati da 13 a 11, tutti in reparti non intensivi. Le persone ancora ricoverate si trovano attualmente in Malattie infettive a Fermo, tre ad Ancona e sei a Marche Nord. Intanto i guariti salgono da 5.799 a 5.804. Nessun decesso registrato anche nell’ultima giornata.

I positivi in isolamento domiciliare, comunica il Gores, sono calati da 155 a 154 così come le persone isolate in casa per contatti con contagiati (da 1.370 a 1.324, tra le quali 147 con sintomi e 47 operatori sanitari). Complessivamente, da inizio epidemia, nelle Marche in contagi sono stati 6.956 e i morti 987