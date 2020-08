Covid, un nuovo ricovero in terapia intensiva nelle Marche

Torna purtroppo ad esserci qualcuno ricoverato in terapia intensiva nella nostra regione per Coronavirus.

Un nuovo paziente in Terapia intensiva a Marche nord e aumento dei degenti per Covid-19 da 8 a 11 in 24ore nella regione. Lo comunica il Gores. Le Terapie intensive marchigiane si erano completamente svuotate il 9 giugno scorso e per due mesi non vi erano stati ricoveri correlati all’emergenza coronavirus nei reparti in questione.

Attualmente ci sono dunque un paziente in Intensiva a Marche Nord e altri dieci in reparti di Malattie Infettive (uno a Fermo, tre ad Ancona e sei a Marche Nord). Nessun decesso rilevato nell’ultima giornata. I guariti passano da 5.831 a 5.842 mentre i positivi in isolamento domiciliari salgono da 161 a 179 e anche gli isolati in casa per contatti con contagiati aumentano da 1.435 a 1.462(195 presentano sintomi, 44 sono operatori sanitari). Quatto gli ospiti di strutture territoriali, nello specifico la Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) di Campofilone (