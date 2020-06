Covid, zero nuovi casi e morti nelle Marche

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza coronavirus nelle Marche non sono stati registrati nuovi casi positivi né nuovi decessi.

Lo rende noto il Gores (Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria). Per quanto riguarda i decessi, si tratta del terzo giorno consecutivo senza vittime, il cui numero totale è fermo a 987.

Il totale dei casi positivi invece è 6.730 su 65.848 diagnosi.

Le Marche, dunque, si fanno trovare pronte al traguardo del 3 giugno, quando finalmente riapriranno i confini regionali. Nelle ore in cui divampa la polemica, con alcuni governatori che chiedono patenti di negatività a chi arriva da fuori (vedi Solinas in Sardegna) e altri che avrebbero preferito bloccare gli spostamenti dei cittadini di Lombardia e Piemonte, tra Pesaro e Ascoli si festeggia il secondo ‘zero positivi’ in pochi giorni dopo quello del 26 maggio scorso. E’ già da qualche tempo, comunque, che i nuovi contagi si contano sulle dita di una mano. E spesso sono asintomatici. Le terapie intensive si sono svuotate, i decessi sono rari