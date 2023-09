Cremonese-Ascoli 2-2, pari prestigioso per i marchigiani allo Zini

L’Ascoli trova un pari prestigioso sul campo Zini casa della Cremonese.

La prima vera chance della partita è la punizione di Castagnetti dopo dieci minuti, Viviano deve volare per evitare il gol del vantaggio. Poco dopo, non può nulla sul cross perfetto di Vazquez per Coda che di testa la sblocca. Gli ospiti non restano a guardare e pareggiano i conti al 25’ con Manzari, bravo a sfruttare una palla vagante in area e a buttarla dentro: primo gol in B per il classe 2000. Anche Mendes ha una buona chance, che finisce sopra la traversa. Nel secondo tempo la squadra di Stroppa torna in vantaggio, segna sempre Coda: Vazquez è precisissimo, Buonaiuto la tocca e il classe ’88 fa doppietta. Sono quattro per lui in campionato. I padroni di casa restano in dieci a metà secondo tempo per un fallo di Quagliata su Manzari: era già ammonito. Caligara e D’Uffizi sfruttano la superiorità numerica e impegnano Sarr. All’88’, l’Ascoli riesce a pareggiare la sfida con Pablo Rodriguez: arriva sul pallone prima del portiere e fa 2-2. Nel recupero Bellusci rimedia l’espulsione, si chiude in dieci contro dieci. Dopo l’esonero di Ballardini, Stroppa non riesce a conquistare i primi tre punti. Reazione d’orgoglio dell’Ascoli.