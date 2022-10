Crescere nella cooperazione, progetto marchigiano di educazione cooperativa nelle scuole

Realizzare un’ESPERIENZA COOPERATIVA di classe e/o di interclasse centrata sul «fare», come luogo in cui si vivono i valori cooperativi, è questo lo spirito del progetto presentato nei giorni scorso presso la sede della Federazione regionale delle Banche di Credito Cooperativo, Ente promotore dell’iniziativa. Ai bambini e alle bambine, agli adolescenti e ai giovani delle scuole si chiede non solo di acquisire una conoscenza teorica della cooperazione ma di mettersi alla prova.

“E leggero il compito quando molti dividono la fatica” questa è l’atteggiamento cooperativo che si deve sperimentare. I ragazzi avranno la possibilità di migliorare il loro modo di fare e di essere attraverso laboratori ed iniziative che hanno dato frutti durante questi anni di realizzazione. Protagoniste sono, oltre ai ragazzi, le istituzioni scolastiche le quali sono sostenute nel loro compito educativo da una pluralità di Istituzioni extrascolastiche con la condivisione di valori, contenuti, procedure in una dimensione sinergica che concorre al raggiungimento del comune obiettivo educativo.

“E un progetto al quale teniamo molto – ha detto Ennio Di Foglio, direttore della Federazione regionale delle BBC – mai come in questo periodo è necessario interpretare il disagio della scuola e delle famiglie nel contenere atteggiamenti competitivi e prevaricanti proposti dai social e dalla comunicazione di massa”