Crotone-Ascoli, pari all’ultimo respiro allo Scida per il Picchio

Pari prezioso per l’Ascoli ottenuto in trasferta sul difficile campo del Crotone.

All’8’ Canestrelli arriva di piatto su una punizione dalla destra di Estevez e batte Leali. Dodici minuti dopo sullo stesso asse si confeziona il raddoppio, questa volta di testa. Al 26’ Dionisi riapre le marcature spizzando con la nuca un cross in area di Eramo, mentre al 54’ Canestrelli si fa buttare fuori per una trattenuta su Bidaoui lanciato a rete (il difensore era ammonito, ma nell’occasione l’arbitro ha estratto direttamente il rosso). Al 94’ Bidaoui insacca l’ultimo pallone della partita e pareggia i conti in mischia su calcio d’angolo.