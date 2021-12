Cucine Lube Civitanova in campo oggi con il Novosibirsk, match compreso nel pacchetto per gli abbonati!

Ci siamo, è arrivato il giorno dell’esordio stagionale nella CEV Champions League 2022! Oggi alle 20 la Cucine Lube Civitanova scenderà in campo all’Eurosuole Forum contro i russi del Lokomotiv Novosibirsk per la prima giornata della Pool C!

I giganti biancorossi, con l’opposto Ivan Zaytsev tra i convocati per la sfida, potranno fare affidamento sulla spinta dei tifosi per il debutto nella massima competizione continentale!

Prosegue la vendita dei biglietti online. Dalle 18 fino all’inizio della gara, inoltre, sarà possibile acquistare i ticket al botteghino del palas.

A.S. Volley Lube ricorda agli abbonati biancorossi che l’ingresso alle gare interne di Champions League è già compreso nel pacchetto!

PREZZI BIGLIETTI PER CIVITANOVA – NOVOSIBIRSK

PREMIUM (settore B): 50 Euro Intero, 40 Euro Ridotto*

GOLD (settori A-C): Biglietto numerato: 40 Euro Intero, 32 Euro Ridotto*

TRIBUNA (settori G-H-I): 30 Euro Intero, 24 Euro Ridotto*

GRADINATA: 20 Euro Intero, 15 Euro Ridotto*

*Ridotto Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)