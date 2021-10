Cucine Lube e la Pasta di Camerino, un legame sempre più solido

In una grande famiglia come la Cucine Lube, anche le partnership lasciano spazio alla condivisione di passioni sportive comuni e a rapporti interpersonali che vanno al di là dell’aspetto formale. Così, a inizio settimana, dopo la brillante vittoria di Juantorena e compagni a Padova nel primo turno di SuperLega, Fabio Giulianelli, Ad del Gruppo Lube, ha accolto in ufficio Federico Maccari, Ceo di Entroterra Spa – La Pasta di Camerino. L’incontro ha dato la possibilità di rinsaldare l’amicizia di due imprenditori in nome del comune amore per la Lube Volley, di cui la Pasta di Camerino sarà sponsor per il quinto anno.

“Per me è sempre un piacere avere occasioni di confronto con Fabio Giulianelli che guida una delle aziende più importanti del territorio – ha detto Maccari –. Il comune attaccamento alla nostra regione ci spinge a lavorare per portare il ‘made in Marche’ ben al di fuori dei nostri confini puntando sulla qualità e sull’eccellenza anche se in settori diversi. La passione per la pallavolo e il tifo per la Lube ci avvicinano ulteriormente, così come la speranza di poter gioire, anche in questa stagione, per nuovi importanti successi sportivi”.