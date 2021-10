Cucine Lube in campo a caccia della forma

Reduce dal weekend di riposo, la Cucine Lube Civitanova avverte già il clima della SuperLega Credem Banca 2021/22 e si appresta a iniziare una settimana di lavoro intensa che porterà gli uomini di Gianlorenzo Blengini al debutto in Regular Season. Saranno proprio i Campioni d’Italia a inaugurare la nuova stagione nella 1ª giornata di andata con l’anticipo alla Kioene Arena contro i padroni di casa della Kioene Padova, match in programma sabato 9 ottobre 2021 alle 18.

Nel frattempo, mentre i tifosi biancorossi muniti della card “Noi siamo LUBE” affollano il botteghino dell’Eurosuole Forum a caccia dell’abbonamento stagionale sfruttando il diritto di prelazione, capitan Juantorena e compagni si preparano in palestra per farsi trovare pronti nel test interno con la Sir Safety Conad Perugia, un allenamento congiunto tra le mura amiche fissato alle 17 di domani, martedì 5 ottobre. Un faccia a faccia tra le due squadre che nella passata stagione si sono contese i trofei nazionali nelle gare decisive: i Block Devils hanno trionfato nella Finalissima di Supercoppa, la Cucine Lube si è imposta nella Finalissima di Coppa Italia e ha avuto la meglio nella serie di Finale Scudetto. Tanti gli ex presenti nelle due squadre. Si tratterà, in particolare, della prima sfida contro Kamil Rychlicki dopo il suo addio alla società cuciniera.

In casa Lube c’è un discreto via vai in infermeria. Oltre all’indisponibilità di Ivan Zaytsev, impegnato con la riabilitazione post intervento, e di Rok Jeroncic, alle prese con un fastidio alla gamba che si porta dietro dal collegiale della Nazionale Under 21, è monitorata la situazione di Marlon Yant, che è rientrato con qualche acciacco dai Mondiali Under 21.

Il programma della settimana dal 4 al 10 ottobre

Lunedì: Pesi – Tecnica

Martedì: Riposo – Allenamento congiunto a porte chiuse VS Perugia, ore 17, Eurosuole Forum

Mercoledì: Riposo – Tecnica

Giovedì: Pesi – Tecnica

Venerdì: Tecnica – Partenza per Padova

Sabato: Tecnica – 1ª andata SuperLega vs Padova (ore 18, Kioene Arena di Padova)

Domenica: Riposo – Riposo