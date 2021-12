Cucine Lube in viaggio per il Brasile

La missione iridata si è aperta oggi con la partenza per il Brasile del gruppo squadra che domani sarà raggiunto dal resto dello staff. La Cucine Lube Civitanova ha preso il volo all’alba dall’aeroporto di Roma Fiumicino per raggiungere il Brasile, dove il 7 dicembre si aprirà il Mondiale per Club 2021. Il gruppo squadra ha fatto scalo a Lisbona e nel pomeriggio sbarcherà Belo Horizonte. Il debutto dei cucinieri nella Pool A è previsto per mercoledì 8 dicembre alle 21 (ora italiana) con gli argentini dell’UPCN San Juan.

Intanto il direttore generale biancorosso Beppe Cormio guarda verso il Mondiale:

“Siamo alla vigilia di un grandissimo evento e la nostra emozione va di pari passo – ha affermato – Vogliamo provare a difendere il titolo vinto proprio a Betim nell’ultima edizione disputata. Fisicamente non siamo al meglio, tra assenze e giocatori da recuperare, ma chi finora è andato in campo ha fatto sempre il suo dovere. In caso di cammino positivo sarebbero quattro le partite ravvicinate da giocare e senza troppi cambi la stanchezza potrebbe farsi sentire, ma confidiamo nel recupero last minute di chi ancora non è al meglio. Per puntare al successo finale bisogna vedersela con 4 rivali su 5. Le formazioni più temibili sono Trento e i padroni di casa del Cruzeiro, mentre gli iraniani del Foolad rappresentano un’incognita. Noi nel girone ci misureremo con gli argentini del San Juan e i brasiliani del Taubaté, sulla carta meno insidiose delle altre rivali, ma l’accesso alla Fase Finale va meritato sul campo. Ci sarà un’ottima copertura televisiva: Sky Sport seguirà tutte le partite delle italiane e la Fase Finale, mentre Volleyballworld.tv trasmetterà in streaming tutte le gare. Gli orari di gioco non sono proibitivi. Gli sportivi italiani potranno vedere all’opera sia noi che Trento anche se per via del fuso orario alcune partite saranno un po’ scomode. Le nostre prime due gare sono in programma alle ore 21 italiane, il fischio di inizio dell’eventuale Semifinali arriverà dopo la mezzanotte. “.