Cucine Lube – Leo Shoes PerkinElmer, scontro tra titani domenica all’Eurosuole

Banco di prova ad alto coefficiente di difficoltà per la Cucine Lube Civitanova nella 6ª giornata di andata della SuperLega Credem Banca. All’Eurosuole Forum arriva la Leo Shoes PerkinElmer Modena degli ex Bruno, Leal e Stankovic per il delicato faccia a faccia di domani, domenica 14 novembre 2021 (ore 18 con diretta televisiva su Rai Sport, Volleyball Tv e Radio Arancia).

Juantorena e compagni guidano la classifica con 13 punti in 6 partite a braccetto con l’Itas Trentino e la Vero Volley Monza, mentre il sestetto di Giani è settimo con 6 punti all’attivo nei quattro incontri finora disputati. I cucinieri, che hanno recuperato il capitano nell’ultimo turno, vengono da tre vittorie esaltanti con il massimo scarto centrate in casa con Verona e in Lombardia, prima con Milano al Forum di Assago e poi in Brianza contro Monza. In crescita anche Modena, che in Regular Season ha cancellato lo stop casalingo con Piacenza nel derby emiliano grazie al successo corsaro nel derby regionale con Ravenna. Buono anche il debutto in CEV Cup con il successo in Finlandia.

L’invito in Brasile

Inevitabilmente, l’ammissione al Mondiale per Club 2021 ha dato carica all’ambiente biancorosso, anche se l’argomento è in standby perché all’Eurosuole Forum tutti sono concentrati sul big match con Modena, consapevoli che poi ci saranno altre sfide ravvicinate in Regular Season da non sottovalutare, come l’anticipo casalingo del 10° turno di andata contro la Gioiella Prisma Taranto (giovedì 18 novembre alle 20.30).

Alla scoperta della Leo Shoes PerkinElmer Modena

In arrivo una Leo Shoes PerkinElmer Modena rivoluzionata ma con una grande certezza, coach Andrea Giani. In regia è tornato sotto la Ghirlandina l’ex biancorosso Bruno Mossa De Rezende, con vice Nicola Salsi (altro ritorno). In posto 2 scalpitano l’asso olandese Abdel-Aziz e il suo vice, il giovane Sala. In banda figurano due schiacciatori al top come Earvin Ngapeth, trascinatore della Francia che ha conquistato l’oro olimpico a Tokyo 2020 e Yoandy Leal, vincitore del tricolore della passata stagione con la Lube. Nel reparto ci sono anche Maarten Van Garderen, che ha vinto lo scudetto in Turchia, e Swan Ngapeth. Al centro confermato il trio composto da Dragan Stankovic, Daniele Mazzone e Giovanni Sanguinetti con il ritorno nel ruolo di libero di Salvatore Rossini affiancato dal giovane cresciuto nella cantera gialloblù Riccardo Gollini.

Parla Gianlorenzo Blengini (allenatore Cucine Lube Civitanova):

“Si avvicina una sfida di cartello con grandissimi campioni da una parte e dall’altra. Sarà una gara complicata. All’Eurosuole Forum si confronteranno due squadre costruite per vincere il più possibile. In queste grandi occasioni, a mio avviso, non fa testo quello che è accaduto negli incontri precedenti. Bisogna affrontare l’impegno con la consapevolezza di scendere in campo per un match duro dal punto di vista dei contenuti tecnici e delle individualità”.

Parla Andrea Giani (allenatore Leo Shoes PerkinElmer Modena):

“Siamo davanti a un trittico di gare toste, con rivali molto attrezzate, affrontiamo una Lube che è favorita nel match di domenica. Dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita e siamo chiamati a fare delle imprese perché queste partite vanno vinte, vanno vinte per risalire immediatamente in classifica. Dobbiamo avere l’umiltà per capire che noi non siamo favoriti e che dobbiamo costruirci la fiducia, quella fiducia che arriva solo vincendo”.

Gli arbitri del match

Ilaria Vagni (PG) e Marco Zavater (RM).

Incrocio numero 102 con Modena

Le squadre si troveranno di fronte per la sfida numero 102: la Cucine Lube ha vinto 58 volte, i modenesi l’hanno spuntata in 43 occasioni.

Gli ex nei roster

Simone Anzani a Modena nel 2018/19, Ivan Zaytsev a Modena nel biennio 2018/19-2019/20; Yoandy Leal a Civitanova dal 2018/19 al 2020/21, Bruno Mossa De Rezende a Civitanova nel biennio 2018/19-2019/20, Dragan Stankovic a Civitanova dal 2009/10 al 2018/19.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Osmany Juantorena – 4 ace ai 400, 1 muro vincente ai 200, Jiri Kovar – 3 muri vincenti ai 200 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera: Enrico Diamantini – 7 punti ai 900, Jiri Kovar – 14 punti ai 1800 (Cucine Lube Civitanova); Dragan Stankovic – 3 muri vincenti ai 600 (Leo Shoes PerkinElmer Modena).

Come seguire il match

Diretta su Rai Sport con telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

Live streaming su Volleyball TV con telecronaca di Gianluca Pascucci.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Stefano Donali e Fabio Petrelli. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radiocronaca sul proprio dispositivo.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Sintesi televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 210 digitale terrestre) con replica martedì alle 14. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per vedere il canale tv sul proprio dispositivo.