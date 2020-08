Ricerca, scambio commerciale, valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, della scienza e della formazione sono i cardini della collaborazione tra Regione Marche e Uzbekistan sanciti dall’intesa siglata questa mattina tra Svim, società in house della Regione Marche e l’ambasciatore Otabek Akbarov, alla presenza del presidente della Regione.

Unità di intenti mirati a potenziare in prospettiva sul territorio processi innovativi di sviluppo, attivare programmi formativi per le giovani generazioni e nuove professioni, sostenere nuove filiere produttive, internazionalizzare le imprese, dare impulso alla libera iniziativa di giovani e dinamiche reti di impresa per progetti pilota rivolti alla sostenibilità.

Le Marche, ricche di risorse naturalistiche, culturali, artistiche, scientifiche e imprenditoriali, di maestranze della piccola e media impresa, disseminate da Università, Istituti di eccellenza, Fondazioni artistiche e Conservatori di antica tradizione, istituzioni e modelli di imprenditorialità creativa, hanno qualità da valorizzare in ambito internazionale.

L’Ambasciata dell’Uzbekistan in Italia sta sviluppando un articolato programma di collaborazione scientifica, culturale, sociale ed imprenditoriale con i partner italiani, su scala nazionale e regionale, finalizzato all’apertura di nuovi canali di collaborazione nelle relazioni bilaterali. Si interfaccia con le amministrazioni territoriali e le Camere di Commercio regionali, avviando relazioni di collaborazione, promuove il rapporto tra Università e centri di eccellenza, finalizzati anche all’apertura di specifici rami dell’Università italiana in Uzbekistan in settori prioritari. In particolare è interessata ad avviare con Regione Marche, considerata regione guida, un piano di collaborazione nella prospettiva di creare sistematici flussi di scambio e progetti di collaborazione con una Regione Uzbeka partner.

L’intesa odierna prevede quindi attività di promozione della crescita organizzativo-imprenditoriale e una serie di azioni sinergiche per la realizzazione di eventi che saranno sviluppati in un prossimo futuro.