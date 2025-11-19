Per la prima volta la nazionale di Curaçao entra nella Coppa del Mondo grazie al pareggio in Giamaica, diventando il Paese più piccolo mai qualificato

All’alba di una giornata destinata a restare nella memoria collettiva dell’isola, Curaçao ha compiuto un’impresa sportiva che fino a pochi anni fa appariva impossibile. Con lo 0-0 ottenuto sul campo della Giamaica, la nazionale caraibica ha conquistato per la prima volta nella sua storia la qualificazione ai Mondiali del 2026, in programma negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Un traguardo che assume un valore ancora più simbolico se si considera che l’isola, con poco più di 150 mila abitanti, diventa la più piccola nazione di sempre a entrare nella fase finale della Coppa del Mondo.

Una qualificazione che ha il sapore dell’impresa

Il pareggio a Kingston ha garantito a Curaçao il punto decisivo per chiudere il percorso di qualificazione e ottenere il pass per il torneo. La squadra ha mostrato solidità e spirito di sacrificio, riuscendo a contenere una Giamaica costretta ora ai difficili spareggi intercontinentali. La prestazione dei caraibici è stata accolta come un’autentica dimostrazione di maturità sportiva, frutto di un lavoro costante portato avanti negli anni.

Il contributo decisivo di Dick Advocaat

A guidare questa sorprendente cavalcata è Dick Advocaat, 78 anni, tecnico di grande esperienza internazionale. Dopo una carriera in cui ha già allenato numerose nazionali, l’allenatore olandese ha accettato la sfida di portare la piccola Curaçao verso un sogno che sembrava irraggiungibile. La sua impronta si è vista sul piano tattico e nell’organizzazione complessiva della squadra, elementi che hanno permesso al gruppo di compiere un salto di qualità fondamentale nelle gare decisive.

Curaçao tra le nazionali dei Caraibi protagoniste ai Mondiali

Con questa storica qualificazione, Curaçao entra nell’élite delle rappresentative caraibiche che hanno preso parte alla fase finale della Coppa del Mondo. Prima di lei avevano tagliato questo traguardo Cuba, Haiti, Giamaica e Trinidad e Tobago. L’isola, spesso poco conosciuta dal grande pubblico calcistico, vede ora la propria nazionale affacciarsi sulla ribalta internazionale con un entusiasmo contagioso che ha coinvolto tutta la popolazione.

L’orgoglio di un’isola e di una comunità globale

La festa è esplosa sull’isola già dai minuti successivi al fischio finale. Tifosi in piazza, bandiere ovunque e un sentimento di orgoglio diffuso hanno accompagnato la notizia dell’impresa. Fortissima la soddisfazione del presidente della Federcalcio locale, Gilbert Martina, che ha ricordato come questa qualificazione rappresenti il coronamento di un progetto nato nel 2004 e portato avanti con determinazione per più di due decenni. Nelle sue parole si percepisce il ruolo centrale della comunità curaçaoana nel mondo: un risultato che non riguarda solo l’isola, ma anche i cittadini sparsi nelle Americhe e in Europa, uniti da un’identità forte e da un legame profondo con la propria terra.