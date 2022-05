Da Urbino al monte Nerone: tornano i Week-end Gastronomici

Tornano sabato 28 e domenica 29 maggio i Week-end Gastronomici di Confcommercio Marche Nord, giunti alla 39esima edizione. Da Urbino al monte Nerone, passando per il Furlo, Tavoleto e Montecalvo in Foglia, un nuovo doppio appuntamento tra gusto e bellezza, per degustare la cucina legata alle tradizioni e scoprire le tante meraviglie del territorio.

L’edizione di primavera in programma fino al 12 giugno, vede protagonisti ben 45 ristoranti e 30 località. ‘Itinerari nell’entroterra della provincia di Pesaro Urbino e nel Montefeltro’ il sottotitolo dell’evento. I ristoranti aderenti proporranno menù di grande impatto a base di prodotti tipici, a un prezzo invitante. L’occasione preziosa anche per visitare i nostri meravigliosi borghi, quelli dell’Itinerario della Bellezza e non solo.

Il 28 e 29 maggio saranno 5 i ristoranti dove poter degustare tante specialità: Montenero ‘Da Carletto’ (Piobbico), Cavaliere (Montecalvo in Foglia), Da Renata (Tavoleto), La Tana del Lupo (Acqualagna), Ristorante San Giovanni (Urbino).

Sabato 28 maggio

Montenerone ‘Da Carletto’ di Piobbico (0722.986282)

Il menù: Carpaccio di manzo grana e pomodorini Crostini con porcini Caprese, verdure e lardo di Colonnata Cannellone ripieno di verdure Pappardelle al cinghiale Cotolette d’agnello panate Filetto di maialino alla Giulio Cesare guanciale e alloro Patate dorate al forno Insalata verde Semifreddo fresco limone e fragola Caffè Vini: Bartis e Campioli Cantina Fiorini in bottiglia d.o.c. Sangiovese e Bianchello del Metauro in caraffa

Domenica 29 maggio

Cavaliere di Montecalvo in Foglia (0722.580312)

Il menù: Crostino al salmone Insalatina seppia, patate e rucola Sardoncini marinati e cipolla di Tropea Risotto gamberi e spinaci Tagliolini allo scoglio Spiedino di gamberi Spiedino di calamari Misticanza e carote Torta mimosa Caffè Vini: Cantina Muraro in caraffa Selezione vini marchigiani alla carta

Da Renata di Tavoleto (333.3655576)

Il menù: Tipici salumi della casa con formaggi e insalatina di stagione e piadina Nidi di rondine Gnocchetti all’anatra Arrosti misti al forno Misto di griglia salsicce e bistecche Patate al forno Verdure di campo Mascarpone della casa Vini: Sangiovese dei Colli Pesaresi in bottiglia d.o.c. Sangiovese locale in caraffa

La Tana del Lupo di Acqualagna (333.1844701)

Il menù: Crostini misti e crostino al tartufo nero Insalatina di radicchio con grana e tartufo nero Affettati misti, spicchio di crescia con Casciotta d’Urbino Bis di primi: lasagnette alle verdure, gnocchetti al tartufo nero Polletto arrosto Scaloppina al limone Patatine al profumo di rosmarino Insalatina mista Dolce della casa Vini: Sangiovese e Bianchello del Metauro Cantina Mariotti in bottiglia d.o.c. Sangiovese e Bianchello del Metauro in caraffa

Ristorante San Giovanni di Urbino (0722.2286)

Il menù: Antipasto della casa: Casciotta d’Urbino, crescia sfogliata, salumi misti Ravioli con verdura di stagione Passatelli al tartufo nero Girello di vitello con salsa al tartufo nero Coniglio in potacchio Insalata mista Patate fritte Dolce della nonna Caffè Vini: Bianchello del Metauro e Sangiovese Cantina Guerrieri in bottiglia d.o.c. in caraffa

PER PARTECIPARE AI “WEEK END GASTRONOMICI 2022” OCCORRE PRENOTARSI TELEFONICAMENTE, ALMENO DUE GIORNI PRIMA DELLA DATA IN CALENDARIO, DIRETTAMENTE AI RISTORANTI PRESCELTI, INDICANDO IL NUMERO DEI PRESENTI. IL SUCCESSO RISCOSSO DALL’INIZIATIVA HA EVIDENZIATO LA NECESSITÀ DI UNA TEMPESTIVA PRENOTAZIONE BEN PIÙ ANTICIPATA RISPETTO AL TERMINE SEGNALATO, POICHÉ ALCUNI ESERCIZI COPRONO SPESSO LE PROPRIE POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE GIÀ SETTIMANE PRIMA.

Nei siti internet www.ascompesaro.it e www.lemarchediurbino.it è possibile scaricare il libricino-guida con tutti gli appuntamenti