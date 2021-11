Da Zelig a Pedaso: in scena Marco Marzocca per cabaret d’autore

Riapre al pubblico il Cine Teatro Valdaso di Pedaso, per una serata di grande livello umoristico.

Sabato 27 Novembre, alle ore 21,15 in scena direttamente da Zelig il grande Marco Marzocca, figura di primo piano del cabaret italiano.

Conosciuto al grande pubblico per le sue irresistibili gag al fianco di Claudio Bisio, interpretando il personaggio del domestico filippino Ariel, molto apprezzato dalla critica artistica e dagli amanti della comicità.

A Pedaso proporrà al pubblico il suo ultimo spettacolo “ Ciao Signo’ “, scritto con Stefano Sarcinelli, volto di punta autoriale e grande maestro nella cura dei testi.

Un curriculum di assoluto livello, che lo ha visto partecipare al teatro insieme all’ indimenticabile Gigi Proietti, nel grande cinema ed in trasmissioni televisive cult, dal calibro di “Distretto di Polizia” ed “Una Pallottola nel cuore”.

La serata vedrà nella parte iniziale l’esibizione di Piero Massimo Macchini, comico di razza ed eccellenza dell’ umorismo marchigiano; grande interprete degli usi e costumi del nostro territorio, negli ultimi anni risulta seguitissimo sui canali social dai più giovani, anche per aver interpetrato la parodia di Cesare Paciotti.

La serata è patrocinata dall’ amministrazione comunale di Pedaso, in particolare nelle figure degli amministratori Carlo Maria Bruti e Giuseppe Galasso, con la consulenza artistica dell’ associazione policulturale Artistic Picenum.

Lo spettacolo verrà condotto dalla show girl e cantante Paulina Pieprzka.

Prevendita obbligatoria presso Cartolibreria Camilletti’s di Pedaso: info line 3475406630 o 0734 932362.

Obbligatoria mascherina in teatro e green pass; per agevolare l’ afflusso la sala verrà aperta al pubblico dalle ore 20.30.

