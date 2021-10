Dall Vigna alla Tavola, proseguono gli appuntamenti enogastronomici

Le prime due serate hanno registrato il sold out e fino a lunedì continuano gli appuntamenti enogastronomici con il progetto Marche Femminile Plurale del bando Dalla Vigna alla Tavola. Organizzazione a cura del capofila del progetto, Eclissi Eventi.

Oggi, sabato 16 ottobre appuntamento a Serra de’ Conti da Lalli Food – provincia di Ancona

Lalli Food è Enoteca, Gastronomia, Pasticceria e Caffetteria, da oltre 25 anni, offre alla propria clientela una ricercata pasticceria, ma soprattutto un’ampia selezione enogastronomica. Oltre 300 le etichette di vini regionali, nazionali ed esteri, la metà di origine marchigiana.

Propone taglieri di alta qualità privilegiando salumi tipici marchigiani, formaggio dall’alto pesarese, passando per bufale dell’alto fermano, oltre ad altri eccellenti prodotti tipici marchigiani mirando a far meglio conoscere e valorizzare le produzioni di qualità del territorio.

Alla guida della struttura, c’è Paolo Sebastianelli, per tutti “Lalli”.

L’appuntamento è per l’apericena a partire dalle ore 18, con il sottofondo del Vinyl Dj Set di Gianluca Paolucci. Come da bando, protagonisti della tavola saranno anche i vini e per l’occasione saranno servite le etichette delle cantine: Velenosi (cantina associata a Le Donne del Vino delle Marche), Vignamato, Bisci, Pievalta e Politi (cantina associata a Le Donne del Vino delle Marche).

Info e prenotazioni: 349.2325540 – 379.1987133

Domenica 17 ottobre appuntamento a Urbisaglia da Locanda Le Logge – provincia di Macerata

Locanda Le Logge è un ristorante e bed & breakfast di charme, che rinasce nei prestigiosi ambienti di Palazzo Brunelli, le cui affascinanti logge hanno sempre rappresentato il centro della vita del paese, grazie alla loro collocazione nel cuore del castello medievale.

La Locanda mette a disposizione dei suoi ospiti un accogliente ristorante menzionato in numerose riviste e guide turistiche, che propone piatti basati sulla tradizione culinaria marchigiana. E’ considerato tra i locali importanti del territorio maceratese.

Durante la serata verrà valorizzata l’enogastronomia marchigiana con intrattenimento musicale. Il menu è curato dallo chef Andrea Tombolini e dalla mamma Natalina.

I vini protagonisti saranno delle cantine Velenosi (cantina associata a Le Donne del Vino delle Marche), Alberto Serenelli, Guerrieri, Fattoria Nannì.

L’evento vedrà la partecipazione di un sommelier che introdurrà ciascun vino, intrattenimento musicale con il gruppo “Trequila Boom Band”.

Info e prenotazioni: 0733.506788

Lunedì 18 ottobre appuntamento a Marina di Montemarciano da Alberto Berardi – provincia di Ancona

La location Alberto Berardi è a ridosso del mare offrendo una vista panoramica che accompagna i commensali. Ad accogliere in sala è Alberto Berardi, mentre in cucina è la sorella Silvia a dare vita al menu. La cucina di pesce, con in carta anche la pizza, ha una spiccata sensibilità verso i prodotti Slow Food e le materie prime del territorio. La cantina offre un viaggio verso interessanti e ricercate etichette.

I vini protagonisti saranno delle cantine marchigiane: Pievalta, Bisci, Colognola –Villa Musone

Prenotazioni 335.7564209

Le prime due serate del Progetto sono state a Villa del Cerro a Grottaccia di Cingoli (MC) e al ristorante hotel La Capanna a Pintura di Bolognola (MC), dove è stato ospite il filosofo Cesare Catà.

Per approfondire il progetto Marche Femminile Plurale, che ha come capofila Eclissi Eventi, il sito internet è www.marchefemminileplurale.it

In allegato locandine e immagini relativi agli eventi