Dalla Vigna alla Tavola approda a Recanati il 4 novembre

Nel cuore della città di Giacomo Leopardi la tappa del progetto Marche Femminile Plurale, del bando regionale Dalla Vigna alla Tavola. “A Silvia” è il nome del ristorante che ospita la cena degustazione in programma domani 4 novembre alle ore 20.

Situato in zona del Belvedere, una posizione incantevole nel pieno centro storico di Recanati, il locale è meta per un pubblico amante della cucina tradizionale, di mare e di terra, che si contraddistingue dal tocco di creatività.

Lo spirito dell’attività si fonda su memorabili impronte: la passione per i profumi e i sapori della tradizione marchigiana, la ricerca di ingredienti sani e genuini, la sobrietà degli spazi e l’accoglienza calda e familiare.

La titolare è Silvia Vitali che, grazie alle precedenti esperienze lavorative maturate nel settore della ristorazione e pizzeria, propone piatti della tradizione anche per attirare una clientela giovane amante della cucina. Silvia organizza spesso serate a tema con menù ad hoc, gustosi aperitivi e assaggi di pizze e focacce.

Ad affiancarla in cucina lo chef, dalla pluriennale esperienza, Ciumberica Rares Petru.

Come prevede il bando, la cena ha in abbinamento i vini delle cantine del partenariato del progetto Marche Femminile Plurale: La Monacesca, Colognola-Tenuta Musone e Benforte (entrambe cantine associate a Le Donne del Vino delle Marche). I vini saranno introdotti dal sommelier.

La serata sarà allietata dalla musica dal vivo di Cristina Ponzo. Info e prenotazioni: 071-7451464

Per approfondire il progetto Marche Femminile Plurale, che ha come capofila Eclissi Eventi, il sito internet è www.marchefemminileplurale.it