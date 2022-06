Debutto discografico per l’artista marchigiana Laragosta

A partire dal 10 giugno è disponibile in Radio e in tutti i Digital Stores “Giammaria Funk” il nuovo singolo di Laragosta.

Il tema di questo nuovissimo brano – dai vivaci suoni pop e soul, che ti fa venire voglia di ballare e che ti entra in testa già dal primo ascolto – è la noia, derivante dalla monotonia della perfezione.

Quest’ultima sembra far parte della vita di tutti noi, come se la nostra quotidianità fosse perfetta in ogni momento. Laragosta però, vuole allontanarsi da quest’idea a tutti i costi.

Per la cantante, infatti, i problemi non sempre rappresentano un qualcosa di negativo ma un’opportunità di cambiare:

“Non mi piace l’uomo quando mi dice che di crearmi altri problemi voglia non ha”

Il nuovo singolo di Laragosta è proprio quello di cui avevamo bisogno: fa venire voglia di cantare, ci fa ritornare con la mente al passato grazie alle bellissime sonorità funk che ci accompagnano lungo tutto il brano, e soprattutto ci fa allontanare, anche se solo per qualche minuto, dalla monotonia della vita.

L’autrice del testo di “Giammaria Funk” è Lara Grillini (Laragosta) ed il produttore è Andrea Mei, musicista e compositore tra i fondatori della cult band anni ‘80 Gang ed autore di molti successi dei Nomadi fra cui “Io voglio vivere” e “Sangue al cuore” che li portò primi in classifica per la prima volta.

Il brano è pubblicato dall’etichetta Terzo Millennio Records.

BIOGRAFIA

Laragosta, nome d’arte di Lara Grillini è una cantante e cantautrice classe 1994.

Inizia a frequentare la scuola di musica all’età di quattro anni studiando pianoforte, per poi dedicarsi anche al canto lirico e moderno.

Negli anni collabora con diverse band, con le quali si è esibita in molti locali ed eventi pubblici, sperimentando vari generi musicali come pop, jazz e soul.

Nel 2012 supera i casting di X Factor, arrivando all’audition e nel 2013 supera la prima selezione del Castrocaro Festival con un brano di Andrea Mei. Nello stesso anno è la prima classificata nel Concorso “Rosso per la Vita” con la realizzazione di un progetto discografico curato da AVIS.

Nel 2014 è finalista del concorso Cantamonte (Ancona) ed arriva ai quarti di finale al Castrocaro Festival con un suo brano.

Nel 2016 arriva ai quarti di finale del Tour music fest con la band “And light was”.

Oggi si dedica in particolare alla scrittura di testi ed alla composizione e si esibisce dal vivo con numerose band locali.

Nel 2022 realizza il suo primo singolo prodotto da Andrea Mei “Gianmaria Funk”.

