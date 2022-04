Del Monte® Supercoppa A3: domattina aprirà la prevendita per la Finale di domenica 17 tra Grottazzolina e Prata di Pordenone

Manca sempre meno alla prima edizione della Del Monte® Supercoppa A3: domattina, 13 aprile, sarà ufficialmente aperta la prevendita per la gara di questa domenica al Palasport di Grottazzolina, dove dalle 18.00 in poi la Videx Grottazzolina e Tinet Prata di Pordenone si contenderanno la prima storica edizione del trofeo.

I biglietti saranno acquistabili presso:

– Punti vendita VivaTicket

– Biglietteria c/o palasport Grottazzolina (Strada Fonte San Pietro)

Orari: 18.00-20.00 martedì-sabato, domenica dalle ore 16.00)

Per informazioni sulla biglietteria:

– [email protected] (346 0042903)

I prezzi dei biglietti:

– Biglietto intero € 12

– Ridotto € 6 (under 6 anni)

– Ingresso gratuito per persone con disabilità + gratuito per accompagnatore, fino ad esaurimento posti disponibili, mandando mail a [email protected]”