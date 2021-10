Del Monte® Supercoppa! Biglietti disponibili anche per la Finalissima

Ci siamo! Finalmente il weekend delle meraviglie è arrivato all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Sia oggi che domani andrà in scena la 26a Del Monte® Supercoppa sul campo tricolore marchigiano.

Sono ancora disponibili abbonamenti e biglietti per le due giornate. A fronteggiarsi nella prima Semifinale, in programma alle 15.15 di oggi, saranno Cucine Lube Civitanova e Vero Volley Monza, mentre la Sir Safety Conad Perugia e l’Itas Trentino scenderanno in campo alle 18. Le vincenti si sfideranno domani, domenica 24 ottobre alle 16, nella Finale.

Grazie al via libera per la capienza al 75% nell’impianto marchigiano, la disponibilità di ticket per assistere all’evento dal vivo è aumentata.

Orari biglietteria Eurosuole Forum

Apertura sabato per tutta la giornata, domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.

Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti o consultare il sito web lubevolley.it.

Biglietteria online

Due le modalità: acquisto online, collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandosi in qualsiasi punto vendita Vivaticket in Italia. Chi acquista il biglietto online, inoltre, potrà stamparlo e recarsi direttamente ai varchi di ingresso senza dover passare dal botteghino.

ABBONAMENTO SUPERCOPPA VALIDO PER ENTRAMBE LE GIORNATE

PREMIUM (settore B): centralissimo dietro alle panchine. 80 Euro

GOLD (settori A – C): laterali dietro alle panchine. 60 Euro

TRIBUNA (settori G – H -I): dietro al primo arbitro. 50 Euro

GRADINATA: 40 euro, ridotto 35 Euro*

*Prezzo ridotto: riservato a Under 14 e Over 65 (gradinata)

Nel rispetto della normativa vigente, per accedere all’evento sarà richiesto il Green Pass e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

PREZZO DEI BIGLIETTI PER I SINGOLI MATCH:

PREMIUM (settore B): 55 Euro*

GOLD (settori A – C): 40 Euro*

TRIBUNA (settori G – H – I): 35 Euro*

GRADINATA: 25 Euro*

*Solo interi

Il programma

Sabato 23 ottobre 2021, ore 15.15

Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza

Diretta RAI Sport

Volleyballworld.tv

Sabato 23 ottobre 2021, ore 18

Sir Safety Conad Perugia – Itas Trentino

Diretta RAI Sport

Volleyballworld.tv

Domenica 24 ottobre 2021, ore 16

FINALE

Diretta RAI Due

Volleyballworld.tv