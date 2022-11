Deteniene hashish e MDMA: denunciato 23 enne a Macerata

Verso le ore 15.00 di ieri, a Macerata, nel corso di un servizio di controllo del territorio condotto dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nelle zone più a rischio della città sotto il profilo dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti della “Volante” hanno proceduto al controllo di una autovettura a bordo della quale si trovava un giovane il quale non dava giustificazioni plausibili circa la sua presenza in quel luogo.

I poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento del giovane, procedevano al controllo dell’autovettura all’interno della quale veniva subito rinvenuto e sequestrato un manganello telescopico in metallo.

La successiva perquisizione del mezzo, consentiva inoltre di rinvenire un bilancino di precisione e circa 7 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisi in due pezzi confezionati singolarmente e pronti allo spaccio.

La perquisizione veniva quindi estesa all’abitazione del ragazzo sita in un comune di questa provincia e nella circostanza, all’interno della camera da letto dello stesso, venivano rinvenuti ulteriori grammi di sostanza stupefacente di tipo MDMA, nonché materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Per quanto sopra il giovane, un 23enne residente in provincia, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.