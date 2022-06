Disabili uditivi, approvato protocollo di assistenza nelle Marche

La Giunta regionale ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione Marche e l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (Ens) onlus APS Marche, finalizzato a promuovere la piena occupabilità delle persone con disabilità uditiva nelle Marche. “Un passo importante per la Regione Marche – dichiara l’assessore al Lavoro Stefano Aguzzi – Dopo l’adesione al protocollo con l’Unione ciechi, rinnoviamo, con l’adesione a questo protocollo, l’intento di sostenere l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, in questo caso quella uditiva, attraverso azioni specifiche di collocamento mirato e di formazione permanente”. Scopo del protocollo è quello di consolidare un rapporto organico di collaborazione tra l’ENS Marche e la Regione che si impegna a comunicare periodicamente, tramite i Centri per l’impiego regionali (CPI), gli obblighi relativi alle assunzioni a carico dei datori di lavoro, a formare il personale dei Centri sulle potenzialità lavorative di persone con queste fragilità e a promuovere un mutuo confronto per l’accesso a nuovi impieghi che possono essere svolti grazie all’uso di nuove tecnologie e senza limitare le opportunità lavorative delle persone con disabilità uditiva.

