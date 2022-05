DL Taglia prezzi, Accoto (M5S): “Comuni marchigiani potranno usare avanzi di amministrazione per caro bollette”

Roma – “L’aumento esponenziale dei costi dell’energia ha colpito duramente privati, aziende ma anche Enti locali italiani, che hanno dovuto fronteggiare una vera e propria emergenza di cassa. Con un emendamento al Decreto Taglia prezzi depositato dal Movimento 5 Stelle, ma anche con l’art. 40 del Decreto Energia (c.d DL Aiuti) comma 4, che ho seguito personalmente nella sua presentazione, si dà una risposta immediata a queste difficoltà. Grazie all’approvazione di questa norma gli Enti locali per l’anno 2022 potranno utilizzare gli avanzi di amministrazione, che fino ad oggi erano vincolati solamente a spese di investimento, per far fronte all’aumento dei costi energetici calcolati con un raffronto con le spese dell’anno 2019. Con queste norme gli enti locali possono quindi approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2021. Una boccata d’ossigeno per tanti Comuni italiani e marchigiani che hanno l’onere di gestire la rete di illuminazione locale e delle strutture pubbliche comunali” E’ quanto afferma la Sen. Rossella Accoto, Sottosegretaria al Lavoro e alle Politiche Sociali.

