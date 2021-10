DNAi, Nasce innovativa piattaforma dedicata alla medicina personalizzata

JESI – Con il progetto DNAi (Dieta Nutrigenomica Analisi e Intelligenza artificiale), quattro aziende di eccellenza delle Marche: Bioaesis, Biolab, Carny e Logical System si uniscono per sviluppare una nuova e innovativa piattaforma dedicata alla medicina personalizzata, basata sul gene e sul microbioma intestinale, che mette insieme intelligenza artificiale e nutrigenomica, capace di fornire una dieta su misura, nonché prevenire e curare ad hoc.

L’obiettivo è quello di proporre un modello multidisciplinare e biotecnologico alla medicina di genere, che sia in grado di gestire in modo personalizzato i percorsi di previsione, prevenzione e cura per il corretto approccio alla salute e al benessere.

Si tratta di un progetto inedito almeno nel panorama nazionale, poiché fornirà un patrimonio di informazioni di grande valore non solo personale, ma anche sociale, in quanto direttamente impattante sul Sistema Sanitario Nazionale.

In Italia si stima che il 24% della popolazione soffra di sindrome metabolica, con il conseguente rischio di sviluppare malattie cerebro – cardiovascolari e diabete. Rappresenta, inoltre, la sindrome con il più forte impatto economico-sociale per la spesa sanitaria nazionale, a causa delle conseguenze patologiche che ne derivano.

La piattaforma messa a punto consentirà al paziente, e al personale medico, in tempo reale, di visualizzare il risultato genetico, e di ricevere una dieta personalizzata su base genetica, insieme a suggerimenti per uno stile di vita sano.

Ciascuna persona potrà creare nella piattaforma un “gemello digitale” in grado di riprodurre le singole unicità, comprese le proprietà e le caratteristiche comportamentali, utilizzate, a tutela della salute della persona, come sistema di protezione, nonché di allarme in caso di alimenti non adatti.

Avviato a ottobre 2020 con termine fine del 2022, il progetto con un costo complessivo di 1 milione e 286 mila euro, ha ricevuto un finanziamento pari a 741 mila e 321 euro (57%) dalla Regione Marche, all’interno del bando POR FESR 2014-2020: sostegno alle attività collaborative di R&S di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi.

Per la messa a punto del prototipo, Bioaesis, Biolab, Carnj e Logical System, aziende di primaria importanza a livello nazionale ed europeo, potenzieranno il proprio team di Ricerca e Sviluppo attraverso nuove figure di eccellenza nel settore.

Il contributo della Carnj riguarda, nello specifico, lo sviluppo di nuovi alimenti biologici a base di carne bianca con superfood, da utilizzare come integratori dei principali nutrienti necessari a ciascuno e strettamente collegati al suo profilo genetico (quali ingredienti naturali antiaging volti alla prevenzione dello stress ossidativo come betacarotene e vitamina A).

Dello sviluppo di applicazioni molecolari orientate al settore della medicina predittiva applicata alla nutrizione (nutrigenomica) si occuperà Bioaesis, di sviluppo di applicazioni molecolari mediante l’uso di tecnologie altamente innovative come piattaforme per il sequenziamento genico (NGS) si occuperà Biolab.

Logical System, svilupperà la piattaforma capace di rendere organizzati, digitalizzati e fruibili i risultati ottenuti e fornire allo stesso tempo servizi altamente innovativi e specialistici nel campo del benessere.

