Dolphins Ancona: al Mandela la formazione di flag football impegnata nel secondo bowl stagionale

Secondo bowl stagionale per la squadra flag dei GLS Dolphins Ancona, impegnata nel campionato di seconda divisione.

Domenica 31 luglio al Nelson Mandela i dorici ospiteranno le formazioni di Guelfi Firenze, Trappers Cecina, Braves Bologna e Angels Pesaro.

Tuttavia, data la particolare configurazione del torneo e dei bowl in sè, i Dolphins affronteranno solo tre di queste squadre. E così alle ore 11 i ragazzi allenati da Mattia Gallina dovranno vedersela contro i Guelfi. I secondi avversari alle 12,20 saranno i Braves. E, infine alle 13,40 si chiuderà con il derby contro Pesaro.

Le altre partite in programma che non vedranno coinvolti i Dolphins invece saranno: ore 11 Trappers Cecina-Braves Bologna; ore 12,20 Angels Pesaro-Trappers Cecina; ore 13,40 Guelfi Firenze-Braves Bologna.

Tra tutte le avversarie spicca la sfida coi Braves al momento imbattuti e primi in classifica seguiti proprio dai Dolphins.

Ma in generale sarà una festa dello sport, volta a promuovere il flag football in tutte le sue sfaccettature. L’ingresso al Mandela sarà pertanto gratuito per tutti e che vincano i migliori.