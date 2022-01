Dolphins Ancona: Collin DiGalbo confermato come quarterback nella stagione 2022

Inizia oggi la presentazione degli americani in forza ai GLS Dolphins Ancona per la stagione 2022.

Partiamo con una gradita conferma: Collin DiGalbo. Per il secondo anno consecutivo toccherà a lui il compito di guidare l’attacco verdearancio.

Dopo l’ottima stagione disputata lo scorso anno la conferma è stata facile. Quarterback dual threat, alla prima stagione sotto al Colle Guasco ha lanciato un totale di 1248 yards per 13 touchdown ed ha corso 256 yards che sono valse 4 touchdown.

A spiegarci i motivi della riconferma è l’head coach dei GLS Dolphins Ancona Roberto Rotelli: «La conferma di Collin è stata dettata da quella linea di continuità che da sempre cerchiamo nei Dolphins. Lo scorso anno ha fatto molto bene e per noi non c’era alcun motivo per cambiarlo. Lui pure è stato molto contento di tornare. È stato molto facile trovare un accordo per prolungare il nostro rapporto. Pure la sua famiglia è molto contenta». Cosa nello specifico è piaciuto di DiGalbo? «Ha capito sin da subito la nostra realtà e cosa serviva ai Dolphins. Ha saputo rendere protagonisti tutti i nostri ricevitori senza lasciare nessuno indietro. E questo secondo me è stato molto importante». Può ripeterci le sue caratteristiche tecniche? «DiGalbo è dotato di un buon braccio ed ha una buona visione del gioco. Sa anche correre e sfuggire alle difese avversarie. È un peperino sempre pronto a partire. Non sai mai cosa sta per fare». Parola di massima stima e soddisfazione «È la pura realtà. Andiamo avanti con il nostro progetto giovani e con americani validi sotto il profilo umano e tecnico. Non ci piacciono i mestieranti e non li cerchiamo».

Nei prossimi giorni la presentazione degli altri due giocatori a stelle e strisce.