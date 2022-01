Dolphins Ancona: Nove giocatori delle giovanili convocati in under 19

Ieri i tecnici ed i dirigenti, oggi i giocatori e l’operatore video.

I GLS Dolphins Ancona annunciano che l’head coach della nazionale under 19 Giorgio Longhi ha convocato per lo stage al Velodromo Vigorelli del 29 e 30 gennaio i seguenti giocatori dei Dolphins: Leonardo Albanese (18 anni, offensive line), Filippo Anzaldi (18, kicker e punter), Thomas Bonci (18 ma 19 il primo giorno del raduno, running back), Alessandro Bruglia (18, wide receiver), Simone Capponi (17, offensive line), Lorenzo Cilla (18, quarterback), Francesco Erba (16 ma 17 il primo giorno di raduno, kicker e punter), Francesco Gianfelici (17, wide receiver), Michele Moretti (18, defensive line).

Tra i convocati figurano anche tre giocatori delle Aquile Ferrara che hanno appena concluso il campionato under 18 in prestito ai Dolphins. Essi sono: Andrea Berti (17, linebacker e strong safety), Jacopo Bindini (18, wide receiver), Samuele Brunetti (18 ma 19 il primo giorno dir aduno tight end e defensive line).

Ultimo solo nella citazione, convocazione anche per lo storico dirigente dorico Massimo Moretti. A lui il compito di addetto video.

Già annunciata ieri la presenza di Andrea Polenta come offensive coach, Roberto Rotelli come offensive line assistant, scout e analizzatore video, Paolo Belvederesi come team manager.

Il raduno è il primo passo della rinnovata under 19 in vista degli europei di categoria di questa estate. Date e luogo ancora da decidere.