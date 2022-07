Donato questa mattina un defibrillatore alla A.C. Nuova Folgore presso il campo sportivo di Collemarino

Un nuovo defibrillatore è stato inaugurato questa mattina grazie all’associazione Unbeatables di Ancona, che ha donato il prezioso strumento alla società calcistica Nuova Folgore Asd in occasione della chiusura del Summer Soccer Camp presso il campo sportivo di Collemarino.

Il presidente di Unbeatables Simone Ambrosi, il vicepresidente Nicola Innocentin e il presidente della Nuova Folgore Asd Renato Bussolari si sono incontrati presso la struttura per la consegna del defibrillatore Dae (dispositivo automatico esterno) che serve appunto per defibrillare una persona colpita da arresto cardiaco o da fibrillazione ventricolare. Il defibrillatore eroga una scarica elettrica al cuore del paziente per porre termine a un’aritmia o ad un arresto cardiaco mortale.

Il Summer Soccer Camp si è aperto a Collemarino lunedì 4 luglio e ha visto il coinvolgimento di circa 100 bambini e ragazzi nella fascia di età dai 5 ai 17 anni. Si tratta di un campo estivo dove per una settimana si sono susseguiti allenamenti di calcio ma anche attività ludico-ricreative all’insegna dell’amicizia e del fare squadra.

E stamattina per chiudere in bellezza la donazione da parte di Unbeatables che ha da poco lanciato la campagna “Una scossa al cuore” che vede come testimonial il ct Roberto Mancini. Tramite una raccolta fondi, che ha già visto l’adesione da parte di importanti aziende del territorio e privati cittadini, la campagna punta a donare nuovi totem con defibrillatori al Comune di Ancona per rendere la città dorica sempre più “cardio protetta”. L’iniziativa potrebbe poi estendersi ad altre città delle Marche e anche di altre regioni d’Italia.

Unbeatables nasce nel 2016 grazie all’impegno del suo presidente Simone Ambrosi, riunisce ex atleti e sportivi affetti da cardiomiopatie aritmiche congenite ed è impegnata ad offrire supporto ai pazienti e alle loro famiglie, a diffondere la conoscenza sulle malattie cardiache di origine genetica e a sostenere la ricerca scientifica per la prevenzione della Morte Cardiaca Improvvisa (MCI).

Organizza anche corsi BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) di primo soccorso da attuare in situazioni di emergenza e in particolare in caso di arresto respiratorio e/o cardiaco.

L’obiettivo dei corsi è quello di formare i cittadini “comuni” per consentire loro di mettere in pratica manovre di primo soccorso che potrebbero salvare la vita a coloro che vengono colpiti da morte cardiaca improvvisa o da disturbi che portano ad arresto respiratorio e arresto cardiaco.

L’Associazione si pone come mission di promuovere la prevenzione, di sensibilizzare l’opinione pubblica, di finanziare progetti di ricerca e di offrire assistenza psicologica ai pazienti.