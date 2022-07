Droga per uso personale, ritirata una patente sulla SP Cameranense

Una Volante in pattugliamento notturno ha provveduto a controllare due ragazzi di 23 e 24 anni in atteggiamento sospetto che si trovavano presso il distributore “Esso” sito sulla strada provinciale Cameranense. Uno dei soggetti, alla vista della Volante con il segnalatore di posizione acceso, lanciava repentinamente un pacchetto di sigarette dal finestrino, ma il gesto veniva comunque notato dagli agenti operanti, che lo recuperavano tra la vegetazione: il pacchetto conteneva 4 grami di sostanza stupefacente del tipo hashisc, risultata positiva (cioè contenente i principi del narcotico) al narcotest. I due giovani dichiaravano che lo stupefacente era per uso personale del conducente dell’auto, per come previsto dalla normativa, veniva ritirata la partente di guida per 30 giorni. I giovani sono stati conseguentemente segnalati al Sig. Prefetto di Ancona per la sanzione di cui all’art. 75 dpr 309/90.

