Due aerei dell’Aeronautica Militare precipitano vicino a Roma

Entrambi piloti sono morti nell’impatto. Non risulterebbero altri feriti

Due aerei, due ultraleggeri del 60esimo Stormo dell’Aeronautica Militare, utilizzati per l’addestramento, sono precipitati all’altezza di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma.

Uno è precipitato su una auto parcheggiata tra le abitazioni, l’altro mezzo è caduto su un campo.

I due piloti sono morti. Al momento non risulterebbero altri feriti.

“Due velivoli U-208 del 60/o Stormo di Guidonia, in volo nell’ambito di una missione addestrativa pre-pianificata – si legge in una nota – sarebbero entrati in collisione, per cause al momento non note, precipitando al suolo in un’area nei pressi dell’aeroporto militare di Guidonia. I due piloti purtroppo sono deceduti nell’impatto. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso. Non ci sarebbero altre persone coinvolte”.

Il video dell’aereo caduto tra le case (fonte Telegram)

#Incidente aereo: oggi vicino Guidonia (RM) 2 U-208 del 60° Stormo sono precipitati durante una missione addestrativa.

Per cause ancora non note sarebbero entrati in collisione precipitando.

I 2 piloti purtroppo sono deceduti nell'impatto.

Non ci sarebbero altre persone coinvolte pic.twitter.com/oyIYhUh3Qg — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) March 7, 2023