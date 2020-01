Due interventi questa mattina dei VVF in provincia di Ancona

Due interventi nella prima mattinata di oggi da parte degli agenti dei Vigili del Fuoco nella provincia di Ancona.

– I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 8:20 circa a Santa Maria Nuova in via Garibaldi per incendio di contatori elettrici.La squadra VF ha spento le fiamme con un estintore ed evacuato il fumo dai piani superiori.Tre persone sono state precauzionalmente affidate ai sanitari sul posto.



– I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 8:30 circa a Monsano in via S. Antonio per un incidente stradale con due auto coinvolte.All’arrivo della squadra VF le persone era già fuori dalle vetture e si è provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi.

In entrambe le occasioni fortunatamente non ci sono state vittime né persone gravemente ferite in quanto è accaduto.