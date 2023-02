Due ragazzi 20 enni denunciati per detenzione di droga ad Ancona

Nella serata di ieri, presso il parcheggio antistante il Duomo di San Ciriaco, i poliziotti della Squadra Volanti procedevano al controllo di quattro ragazzi. Il primo soggetto si trovava in piedi vicino alla panchina dove sedevano gli altri tre e, vista improvvisamente sopraggiungere l’autovettura di servizio, con un gesto apparentemente disinvolto, lasciava cadere a terra una sigaretta artigianale ancora fumante, composto da un miscuglio di tabacco e hashish. Anche il secondo ragazzo, pensando di non essere notato, lasciava cadere a terra uno spinello tentando di coprirlo con il piede. Anche quest’ultimo gesto non passava inosservato agli agenti che prontamente recuperavano i due spinelli a terra. I due ragazzi, di 21 e 22 anni, ammettevano di aver cercato di disfarsi della sostanza per sottrarsi alle proprie responsabilità dichiarando di detenerli per uso personale e, pertanto, venivano sanzionati per detenzione di sostanza stupefacente.

Loading...