E’ entrato nel vivo il progetto “Sport a Treia 2022”

E’ entrata nel vivo l’iniziativa “Sport a Treia 2022”, progetto realizzato dall’Unione Sportiva Acli e da ASD Green Nordic Walking, col patrocinio dell’amministrazione comunale di Treia.

Giovedì 23 giugno, dopo le attività che si sono svolte nello scorso fine settimana, si svolgerà una camminata serale, a partire dalle ore 21, che prenderà il via davanti al piazzale della chiesa di Santa Maria in Selva.

Nelle settimane successive, poi, sono previste altre 2 camminate serali con partenza dal piazzale della nuova chiesa di Passo di Treia (il 30 giugno) e dal piazzale Don Antonio De Mattia a Chiesanuova di Treia (il 7 luglio).

Si consigliano abbigliamento e calzature comodi, di portare una bottiglietta d’acqua e una torcia. Per informazioni sulle camminate serali, a cui è possibile partecipare gratuitamente, si possono contattare i numero 3496667368 e 3482407754.

