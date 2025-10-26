È tornata l’ora solare: dormiamo un’ora in più, ma il pomeriggio si fa buio presto

Poco fa è scattata l’ora solare. Alle tre della notte tra sabato e domenica le lancette sono tornate indietro di un’ora, segnando ufficialmente la fine dell’ora legale. Un gesto semplice, quasi automatico, che ogni anno accompagna l’arrivo dell’autunno più profondo e l’ingresso nella stagione delle giornate corte. Da stamattina il sole sorge prima, ma il buio arriverà in anticipo, con i pomeriggi che si accorciano e quell’atmosfera sospesa tipica dei mesi freddi.

È tornata l’ora solare: il ritorno al tempo naturale

Con il cambio d’ora si torna all’orario “naturale”, quello del fuso CET (UTC+1), più in linea con il movimento del sole. L’ora solare, infatti, è la misura standard del tempo: l’ora legale, introdotta per risparmiare energia nei mesi luminosi, ne è una variante stagionale. Ogni anno il ritorno all’ora solare avviene nell’ultima domenica di ottobre, e ci accompagnerà fino alla fine di marzo, quando le giornate torneranno a allungarsi.

Il cambiamento porta con sé qualche vantaggio e qualche piccolo disagio. Se da un lato possiamo dormire un’ora in più, dall’altro il nostro ritmo biologico deve abituarsi alla diversa distribuzione della luce. È per questo che molte persone nei giorni successivi si sentono più stanche, con il sonno leggermente alterato o con un umore più basso, complice il minor numero di ore di luce naturale.

Torna l’ora solare: effetti sul corpo e sull’umore

Il nostro organismo segue un orologio interno regolato proprio dalla luce solare. Con il tramonto anticipato, la produzione di melatonina — l’ormone che regola il sonno — può anticipare il suo picco, provocando una sensazione di sonnolenza più precoce e, talvolta, una lieve malinconia. È un fenomeno transitorio, che di solito scompare dopo qualche giorno, quando il corpo si adatta al nuovo ritmo.

Gli esperti consigliano di sfruttare il più possibile la luce naturale, soprattutto nelle ore centrali del giorno, per aiutare l’organismo a risincronizzarsi. Camminare all’aperto, fare attività fisica o semplicemente esporsi al sole migliora l’umore e riduce la sensazione di affaticamento. Anche mantenere orari regolari per i pasti e il riposo contribuisce a stabilizzare i ritmi circadiani.

È tornata l’ora solare: energia, risparmio e dibattito europeo

Il passaggio all’ora solare segna anche la fine del periodo di risparmio energetico legato all’ora legale. Secondo Terna, nei sette mesi appena trascorsi l’Italia ha risparmiato circa 310 milioni di kilowattora, equivalenti a oltre 90 milioni di euro e a una riduzione di 145 mila tonnellate di CO₂. Numeri che dimostrano come il cambio d’ora abbia ancora un impatto positivo, anche se il suo futuro resta incerto.

Negli ultimi anni, infatti, l’Unione Europea ha discusso più volte la possibilità di abolire il doppio cambio stagionale, lasciando agli Stati membri la scelta di mantenere l’ora solare o quella legale per tutto l’anno. Una decisione che, però, non è mai stata presa definitivamente. Molti scienziati suggeriscono di conservare l’ora solare in modo permanente, perché più coerente con i ritmi biologici umani; altri, invece, ritengono più efficiente l’ora legale, capace di garantire giornate più luminose e consumi più bassi.

Torna l’ora solare, giornate più corte e la nuova routine

Con l’ora solare torna anche un diverso modo di vivere il tempo. Le mattine si aprono con una luce più chiara, che facilita il risveglio, ma i pomeriggi si accorciano rapidamente e le serate arrivano presto, trasformando la percezione della giornata. È il momento in cui si riscoprono i ritmi lenti, la voglia di casa, le attività serali più tranquille.

Questo passaggio segna ogni anno una piccola soglia simbolica: l’estate e la luce lunga sembrano ormai lontane, e l’autunno prende il sopravvento con la sua quiete, il suo silenzio e il suo invito a rallentare. Dormiremo un’ora in più, ma perderemo un po’ di quella luminosità che ci accompagna durante i mesi più caldi. È il compromesso con cui, da sempre, impariamo a seguire il ritmo del sole.