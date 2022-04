Educational albergatori lungo l’Itinerario della Bellezza

Gli albergatori ed il personale addetto all’accoglienza nelle strutture ricettive possono essere un buon tramite per promuovere e proporre ai turisti – clienti degli alberghi – il patrimonio di bellezza del territorio.

Per questo Confcommercio Pesaro e Urbino / Marche Nord con il Direttore Generale Amerigo Varotti ha promosso l’educational “Alla scoperta dell’Itinerario della Bellezza” a cui hanno partecipato oltre 20 operatori turistici di Gabicce Mare e Fano.

In pullman hanno risalito la Valle del Metauro visitando e scoprendo, in molti casi, le località di Saltara (Colli al Metauro), Mondavio e Fossombrone.

A Saltara di Colli al Metauro, ricevuti dal vicesindaco Annachiara Mascarucci, dall’assessore Marco Bargnesi e dalla consigliera Giovanna Cenerelli e con la guida della professoressa Irene Cecchi, hanno visitato la chiesa del Gonfalone , il salone dei Mosaici MOS, la chiesa della Madonna della Fonte, i mercati coperti ed il Santuario di San Francesco in Rovereto.

A Mondavio, ricevuti dal Sindaco Mirco Zenobi ed accompagnati da Sylvie Campolucci dell’ufficio IAT/Confcommercio, hanno visitato la meravigliosa Rocca Roveresca ed il teatro Apollo.

Dopo una degustazione di prodotti tipici al ristorante La Palomba di Mondavio, hanno raggiunto la Città di Fossombrone.

Qui ricevuti dall’assessore al Turismo Federica Romiti ed accompagnati da Federica Maurli e Silvia Angelini del Punto IAT/Confcommercio hanno visitato la barocca chiesa di San Filippo e la Casa Museo Quadreria Cesarini.

Il Direttore Amerigo Varotti sottolinea: «Avevamo iniziato questo progetto di educational nel 2021 con Pergola e , dopo questa bellissima giornata, proseguiremo lungo tutto l’Itinerario della Bellezza. I nostri Borghi sono favolosi: ricchi di opere d’arte, chiese e santuari emozionanti, un ambiente incontaminato e prodotti tipici di qualità. Come Confcommercio Marche Nord stiamo utilizzando tutti gli strumenti del marketing per farli conoscere e promuovere. Anche gli educational con gli operatori turistici delle nostre località balneari rientrano in questa strategia».