A Porto Sant’Elpidio El Diablo Cycling Festival

Domani 17 maggio a Porto Sant’Elpidio ciclismo amatoriale con la cerimonia di inaugurazione di “El Diablo Cycling Festival”

Cronometro a coppie per agonisti e amatori (venerdì 21 maggio), Granfondo Porto Sant’Elpidio-Claudio Chiappucci (sabato 22 maggio) e Granfondo dei Tre Santuari del Fermano (domenica 23 maggio).

Sono i tre eventi racchiusi in seno a El Diablo Cycling Festival, alla Gio.Ca Communication il compito di portare avanti i preparativi in sintonia con l’amministrazione comunale elpidiense.

In ossequio alle vigenti disposizioni normative per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 è programmata per lunedì 17 maggio alle 19:00 la presentazione ufficiale a Porto Sant’Elpidio.

Appuntamento presso il ristorante La Perla sul Mare in via Trieste, lungomare nord.

Lo scopo è di illustrare i tanti dettagli dei tre singoli eventi in omaggio a un grande campione che ha fatto la storia del ciclismo italiano ed internazionale, molto legato alla regione Marche.

Lui è Claudio Chiappucci che è noto con l’appellativo di “El Diablo” per per il suo stile di corsa irruente e sempre all’attacco.