Elena Bonetti al convegno Agricoltura e Pari Opportunità ad Acqualagna

ACQUALAGNA (PU) – “Bisogna agire contro tutti quei disvalori e pratiche di disuguaglianze nel settore agricolo tra generi, attraverso la rivalorizzazione sociale del lavoro femminile”, scriveva appena pochi mesi fa l’avvocata Giorgia Antonia Leone, esperta di Diritto agroalimentare e vitivinicolo. Insieme alla ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, il convegno Agricoltura e Pari Opportunità di sabato 13 novembre (ore 11) al Teatro Antonio Conti di Acqualagna parte proprio dalla constatazione dell’ancora difficile accesso delle donne alle risorse agricole e, d’altro canto, dalla necessità di adottare concretamente un approccio più “di genere” alle politiche agricole e di sviluppo rurale. Le donne costituiscono, infatti, il 43% della forza agricola nel mondo. In Italia, le aziende agricole a conduzione femminile sono 1 milione 145 mila (dati Bioreport 2019) e dove operano non solo cresce la produttività aziendale ma si riscontra anche una maggiore propensione al biologico e attenzione alle tematiche ambientali.

Dopo i saluti del sindaco del comune di Acqualagna, Luca Lisi e di Giorgio Mochi, presidente Associazione culturale Francesco Tarducci, interverranno Marianna Palella, co-fondatrice dell’Associazione nazionale “Donne dell’Ortofrutta”; Enrica Onorati, assessora all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità della Regione Lazio, Maria Lina Vitturini, presidente Commissione Pari Opportunità Regione Marche; Mirco Carloni, vice Presidente della Regione Marche, Giorgia Latini, Assessore Pari Opportunità della Regione Marche, Sila Mochi, co-fondatrice della Rete #Inclusione Donna. A concludere i lavori della giornata la Ministra delle Pari Opportunità Elena Bonetti.

Gli autorevoli ospiti indagheranno il tema nell’ottica di adempimento del Green Deal europeo come motore propulsivo per uno sviluppo economico e sociale sotto il profilo della biodiversità, della multifunzionalità e dell’innovazione. Agli interventi moderati dalla giornalista Rai, Barbara Capponi, seguirà un momento di dialogo aperto in cui il pubblico potrà porre domande alimentando il confronto.

Un incontro oggi più che mai importante, sia per l’urgenza sociale delle questioni sia per l’effetto economico determinato dal periodo Covid-19, nella direzione di soluzioni che incentivino l’occupazione delle donne, l’imprenditoria femminile, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle zone rurali.

