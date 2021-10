Elezioni, urne aperte in 28 comuni delle Marche

Domenica di elezioni anche nelle Marche. Urne aperte oggi, dalle 7 alle 23, e domani dalle 7 alle 15 per 28 Comuni delle Marche, dove si vota per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali.

Nessun capoluogo di provincia è interessato da questa tornata elettorale.

Nella provincia di Ancona si vota in 4 Comuni: Camerano, Castelfidardo, Cupramontana e Santa Maria Nuova. In quella di Ascoli Piceno si vota in 5 Comuni: San Benedetto del Tronto, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Montegallo, Force.

In quella di Pesaro Urbino sono 7: Colli al Metauro, Fermignano, Fossombrone, Gradara, Mercatino Conca, Mondavio, Mondolfo. Sette i Comuni al voto anche in quella di Macerata: Bolognola, Castelraimondo, Esanatoglia, Morrovalle, Muccia, Porto Recanati, San Severino Marche. Cinque infine i Comuni che votano nella provincia di Fermo: Monte San Pietrangeli, Montegranaro, Ortezzano, Petritoli, Rapagnano.

Sono due i comuni con più di 15mila abitanti, dove si vota con il doppio turno e dove sarà quindi possibile andare al ballottaggio il 17 e 18 ottobre: San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), il più popoloso con oltre 47mila abitanti, e Castelfidardo (Ancona), con poco più di 18mila.