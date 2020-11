Emergenza Covid, pesanti effetti specialmente nelle Marche

Il Covid sta avendo pesanti ripercussioni economiche anche e soprattutto nelle Marche.

La crisi economica mondiale condizionata pesantemente dalla pandemia da Covid-19 avrà nel 2020 per le Marche un impatto negativo sul Prodotto interno lordo superiore alla media italiana (circa -10,5% rispetto a circa -9,5%, secondo previsioni Svimez); per l’export -17,8% nel primo semestre (-15,3% Italia). Emerge dall’aggiornamento congiunturale di novembre sull’andamento dell’Economia nelle Marche curato dalla Banca d’Italia e presentato in videoconferenza dal direttore della sede di Ancona Gabriele Magrini Alunno e da Giacinto Micucci (titolare divisione e ricerca economica).

Alla contrazione maggiore nel secondo trimestre, con il lockdown, è seguita una ripresa nel terzo che non ha compensato il calo; e sul futuro pesa l’incertezza,