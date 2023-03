Emessi altri cinque D.A.S.P.O a carico di tifosi dell’Ancona

Per comportamenti pericolosi durante l’incontro di calcio U.S. Ancona – Olbia tenutasi lo scorso mese di febbraio allo Stadio Del Conero

Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha firmato cinque ulteriori provvedimenti, di Daspo. I provvedimenti, della Divisione Anticrimine, vedono il divieto di accesso ai luoghi del territorio nazionale, ove si svolgono le manifestazioni sportive di calcio di qualsiasi categoria. Organizzate dalle federazioni sportive e dagli enti riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale italiano, compresa la squadra nazionale di calcio.

I cinque provvedimenti D.A.S.P.O. sono stati disposti nei confronti di tifosi dell’U.S. Ancona, residenti nel capoluogo, italiani, tutti poco più che ventenni, tranne uno di 45 anni, i quali in occasione dell’incontro di calcio U.S. Ancona – Olbia tenutasi lo scorso mese di febbraio c/o lo Stadio Del Conero, si sono resi responsabili, in concorso con altri tifosi ultras, di condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In particolare, durante la fase dell’afflusso, avvicinavano con un’azione repentina i tifosi ospiti presenti in prossimità del parcheggio, armati di bastoni, colpendo gli antagonisti, fino al tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine che si frapponevano tra i due schieramenti, ponendo in atto comportamenti che mettevano in pericolo l’incolumità dei presenti.

Dalle immagini registrate ed estrapolate dalla Polizia Scientifica i tifosi sono stati successivamente identificati e deferiti da Personale della locale Digos alla locale Procura della Repubblica. l soggetti, colpiti dai provvedimenti non potranno accedere alle manifestazioni sportive per 1 anno.