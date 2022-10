Entella-Ancona 3-2, Noviello: Perdere così fa male

In assenza di Gianluca Colavitto, in tribuna squalificato, in sala stampa tocca a Marco Noviello commentare il ko dell’Ancona.

“Direi che è mancata la cosiddetta “cazzimma”. Perdere così fa molto male, dopo aver comandato a lungo la partita. Siamo avvelenati. Vorrei rivedere le immagini prima di commentare questo evento che ci ha lasciati in inferiorità numerica. Potremmo dire adesso che sarebbe stato meglio subire il gol ma evitare l’espulsione, ma serve a poco”. Invece Noviello ci tiene a sottolineare gli aspetti positivi della prestazione dell’Ancona: “Perdere a 30 secondi dal fischio finale, nel minuto di recupero aggiuntivo concesso dall’arbitro per non so quale motivo, lascia l’amaro in bocca. Però non dobbiamo dimenticare quanto di buono ha mostrato la squadra. Avevamo preparato bene la partita, come si è visto sul campo. Comunque abbiamo perso contro una formazione costruita per vincere il campionato, dopo aver fatto noi la partita. Ripartiamo dagli aspetti positivi”.