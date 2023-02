Entella-Fermana 2-0, in Liguria si ferma la striscia positiva dei Canarini

Al Comunale di Chiavari si interrompe la serie di risultati positivi per la Fermana. La Virtus Entella si impone sui canarini con il risultato di 2-0 grazie alla doppietta di Morosini, subentrato a metà ripresa a Meazzi.

Come aveva sottolineato il mister canarino Protti alla vigilia del match, l’Entella dispone di una rosa di qualità e numericamente molto profonda ed oggi questo aspetto ha fatto senza dubbio la differenza. Non è fortunata la Fermana che a metà ripresa colpisce un clamoroso palo con Maggio, la cui conclusione supera il portiere avversario, ma il pallone termina la sua corsa contro il montante. Anche in casa di una big del girone la Fermana non snatura il suo dna, gioca una partita coraggiosa e con personalità anche se nella seconda parte del primo tempo i locali sfiorano il vantaggio in almeno due occasioni.

Nella ripresa la gara resta equilibrata, come detto la Fermana va vicinissima al gol con Maggio che colpisce il palo poi ad un quarto d’ora dalla fine un colpo di testa di Morosini su cross di Parodi (Luca) batte Borghetto. La Fermana non ci sta, va alla ricerca del pareggio costringendo l’Entella nella propria metà campo ed a pochi secondi dalla fine in azione di ripartenza Morosini riceve palla da Banfi, dribbling su Borghetto e pallone nel sacco per il 2-0 in favore dei liguri. Punteggio decisamente severo per la Fermana che ha giocato a viso aperto con idee e personalità riuscendo a tenere testa per larghi tratti della gara ad una formazione molto attrezzata e costruita per ambire alle prime posizioni.

VIRTUS ENTELLA-FERMANA 2-0 (p.t. 0-0)

MARCATORI 31’st Morosini, 50’st Morosini

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2) Borra; Parodi L., Sadiki (17’st Pellizzer), Chiosa; Zappella, Corbari, Rada (17’st Paolucci), Barlocco (23’st Favale); Meazzi (23’st Morosini); Zamparo, Merkaj (30’st Banfi).

A disposizione: De Lucia, Tomaselli, Tascone, Manzi, Reali, Siatounis

Allenatore: Gennaro Volpe

FERMANA (4-3-3) Borghetto; Gkertsos (35’st Eleuteri), Parodi, Pellizzari, De Nuzzo (42’st Spedalieri); Romeo (35’st Busatto), Scorza, Misuraca; Neglia, Fischnaller, Maggio

A disposizione: De Matteis, Nardi, Graziano, Vessella, Pinzi, Carosso, Giampaoli, Pampano, Ronci.

Allenatore: Stefano Protti

ARBITRO Adalberto Fiero di Pistoia (Piedipalumbo/Regattieri/Balducci)

NOTE

Ammonizioni: 25’ Gkertsos, 5’st Volpe (all.), 5’st Rada, 8’st Romeo, 9’st Corbari, 21’st Pellizzer, 40’st Borra, 41’st Banfi, 42’st Spedalieri, 50’st Morosini

Espulsioni:

Corner: 4-8

Recuperi p.t 2’, s.t.5′